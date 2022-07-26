МИД России не исключил прекращение выдачи россиянам шенгенских виз

Ни один сценарий нельзя исключать

В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии. В частности, россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы. Такое предположение во вторник, 26 июля, сделал директор консульского департамента российского Министерства иностранных дел Иван Волынкин.

По словам дипломата, МИД фиксирует "доносящиеся из Европы призывы", которые идут от "одиозных политиков или общественных деятелей — русофобов".

Наряду с этим произошла "фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии", напомнил Волынкин в интервью ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил лишить россиян шенгенских виз за исключением гуманитарных. По его мнению, простые россияне тоже должны быть подвергнуты жестким санкциям. Шенген смогли бы получить только те, кто захочет навсегда покинуть страну, заявил Моравецкий.

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