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Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

09:12
  • вторник
  • 26 июля 2022

Информация о пострадавших не поступала

Взрывы были слышны минувшей ночью в небе над Херсоном. Сработала система противовоздушной обороны, отражая попытку украинский войск нанести ракетный удар по городу.

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"Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется", - приводит сообщение пресс-службы администрации Херсонской области РИА Новости.

О разрушениях и пострадавших данных нет. Херсонская область и приазовская часть Запорожской области контролируются российскими войсками. Регионы объявили о планах войти в состав России, новые администрации восстанавливают торговые связи с Крымом.

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