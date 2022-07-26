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Названы сроки полного освобождения территории ДНР

09:32
  • вторник
  • 26 июля 2022

Киевский режим начал эвакуацию предприятий с подконтрольных территорий

Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооруженных сил Украины до конца августа. В этом убежден первый замминистра информации ДНР Данил Безсонов.

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"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - сказал Безсонов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киевский режим тем временем начал эвакуировать предприятия с пока еще подконтрольных ему территорий. В частности, с Новокраматорского машиностроительного завода в Донецкой области вывозится ценное оборудование – украинские власти ожидают перехода города под контроль российской армии и Народной милиции ДНР.

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