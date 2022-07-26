Генпрокурор России предупредил СНГ о рисках из-за ситуации на Украине

Это связано с обилием оружия и притоком наемников

Расползание наемников и оружия с Украины "крайне опасной угрозой" для стран СНГ. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал российский генеральный прокурор Игорь Краснов.

Краснов предупредил, что члены СНГ оказались перед лицом новых, крайне опасных угроз. В их числе генпрокурор назвал участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств.

По словам Краснова, в ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Для их устранения странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение нелегитимных санкций, а также игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"