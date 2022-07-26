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Генпрокурор России предупредил СНГ о рисках из-за ситуации на Украине

09:55
  • вторник
  • 26 июля 2022

Это связано с обилием оружия и притоком наемников

Расползание наемников и оружия с Украины "крайне опасной угрозой" для стран СНГ. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал российский генеральный прокурор Игорь Краснов.
Европол сообщил о контрабанде западного оружия с Украины

Краснов предупредил, что члены СНГ оказались перед лицом новых, крайне опасных угроз. В их числе генпрокурор назвал участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств.

По словам Краснова, в ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Для их устранения странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение нелегитимных санкций, а также игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы.

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