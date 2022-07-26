ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украину предупредили о риске финансовой катастрофы

10:32
  • вторник
  • 26 июля 2022

Киев почти исчерпал свой бюджет

На фоне серьезного роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже этой осенью, что ставит страну на грань финансового кризиса. Киев крайне ограничен в источниках финансирования, это приближает финансовую катастрофу, пишет The Financial Times.
Лавров заявил, что России жаль украинский народ

Как отмечает издание, на фоне военных издержек Киеву не будет хватать средств даже на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета, в частности, на работу школ и больниц.

Попытки найти дополнительные источники поступлений в бюджет к успеху не приводят. Увеличение налогового бремени на бизнес "чревато массовым банкротством предприятий", что "усугубит гуманитарный кризис".

При этом обещанная Западом финансовая поддержка поступает небольшими траншами и слишком медленно.

В результате украинская экономика может "уйти в крутое пике", причем на этом фоне невозможно будет продолжать боевые действия.

Ранее уже появлялись сообщения, что Украина оказалась в сложном положении из-за госдолга. К осени 2022 года Украина должна будет выплатить 1,41 млрд долларов в рамках обслуживания государственного долга. Однако финансовые трудности заставляют Киев искать другие варианты решения проблемы с госдолгом, утверждают источники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.