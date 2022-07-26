Украину предупредили о риске финансовой катастрофы

Киев почти исчерпал свой бюджет

На фоне серьезного роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже этой осенью, что ставит страну на грань финансового кризиса. Киев крайне ограничен в источниках финансирования, это приближает финансовую катастрофу, пишет The Financial Times.

Как отмечает издание, на фоне военных издержек Киеву не будет хватать средств даже на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета, в частности, на работу школ и больниц.

Попытки найти дополнительные источники поступлений в бюджет к успеху не приводят. Увеличение налогового бремени на бизнес "чревато массовым банкротством предприятий", что "усугубит гуманитарный кризис".

При этом обещанная Западом финансовая поддержка поступает небольшими траншами и слишком медленно.

В результате украинская экономика может "уйти в крутое пике", причем на этом фоне невозможно будет продолжать боевые действия.

Ранее уже появлялись сообщения, что Украина оказалась в сложном положении из-за госдолга. К осени 2022 года Украина должна будет выплатить 1,41 млрд долларов в рамках обслуживания государственного долга. Однако финансовые трудности заставляют Киев искать другие варианты решения проблемы с госдолгом, утверждают источники.

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