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МИД назвал неконструктивной позицию Израиля в отношении России

10:28
  • вторник
  • 26 июля 2022

Она созвучна странному и диковатому голосу Запада, отметила Захарова

Антироссийская позиция Израиля по украинскому вопросу является неконструктивной и необъективной, это вызывает сожаление Москвы

Об этом в эфире "Соловьев.Live" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки, а они звучали именно так, и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада, - это, действительно, вызвало вопросы", - сказала она.

Также нужно понимать, что вопрос с еврейским агентством "Сохнут", о ликвидации которого ходатайствовал перед судом московский Минюст, лежит в правовой плоскости.

21 июля управление Минюста по Москве обратилось в суд с ходатайством о ликвидации АНО "Еврейское агентство "Сохнут"" (оказывает соотечественникам помощь в репатриации в Израиль). В ведомстве утверждают, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства. Премьер Израиля Яир Лапид предупредил, что закрытие офисов "Сохнута" повлияет на отношения с Россией.

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