ЧС возникла в стране, которая ввела санкции

Цели, указанные в плане Европейской комиссии по сокращению потребления газа, недосягаемы. Так оценил предложенный ЕК выход из чрезвычайной ситуации, в которой оказалась Европа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Должны ли все страны сократить его? Что это значит для Венгрии или любой другой страны? Необходимо каждому потреблять на 15% меньше? Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам?", - приводит слова министра ТАСС.

По мнению Сийярто, план ЕК - "исключительно коммуникативного значения", в реальности выполнить его невозможно. Глава венгерского МИД подчеркнул, что чрезвычайная ситуация в результате действий Брюсселя возникла не в той стране, против которой вводили санкции, а в самой Европе – и предложил властям ЕС задуматься, нужны ли были такие шаги.

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