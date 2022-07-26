Крупный пожар на нефтебазе в Донецке потушили

Пожар возник после обстрела ВСУ

Киевские силовики этой ночью открыли массированный огонь по Донецку и пригородам. Выпустили десятки снарядов из реактивных систем “Град” и крупнокалиберной артиллерии. Есть погибшие и раненые. В Будённовском районе вспыхнул крупный пожар. Огневые точки противника подавляет российская авиация. В освобождённые районы наши военные доставляют гуманитарную помощь.

Ослепительно яркое зарево жители Донецка увидели на рассвете на юго-востоке города. Это в Буденновском районе после обстрела украинских военных загорелась нефтебаза. Вспыхнули цистерны с горюче-смазочными материалами, пламя поднялось на два десятка метров. Пожарным удалось локализировать возгорание и не допустить, чтобы огонь перекинулся на частный сектор.

Всего этим утром по Донецку националисты выпустили 15 ракет из "Градов" и 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. В Горловке повреждены и разрушены около 30 домов, погиб местный житель. Один из снарядов пробил крышу и межэтажное перекрытие многоквартирного дома. В это время там находились женщины и дети.

Осколочные ранения – самый распространенный диагноз, с которым поступают пациенты в эту больницу в Харьковской области. Боевики яростно обстреливают недавно освобождённый населенный пункт. Выбирают время, когда на улицах много мирных жителей.

"Мы находились возле аптеки и возле сберкассы. Как раз получали гуманитарные 10 тысяч, выплату. Только с мамой вышли, только сели в машину, и тут прилет!" – рассказывает пострадавший.

Даже когда линия соприкосновения проходила по жилым кварталам, в медучреждении вели прием раненых. После того, как националистов выбили из населенного пункта, российские военные привезли в больницу электрогенераторы, лекарства. Самых тяжелых пациентов на вертолетах эвакуируют в Белгород.

"Там погиб у нас компьютерный томограф, на первом этаже. И операционный офтальмоскоп. И масса другого оборудования", - рассказывает главный врач больницы Андрей Божков.

Методичная работа российских штурмовых групп в городской застройке. Десантники продвигаются от дома к дому под прикрытием крупнокалиберных пулеметов и снайперских пар.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 получили от разведки координаты пункта управления и расположения бронетехники неприятеля, замаскированных в лесополосе. Результат огневого поражения, похоже, превзошел самые смелые ожидания летчиков.

По-военному четко работают и строительные бригады из Ростовской области и Краснодарского края. Они возводят новый микрорайон в Мариуполе: пяти- и девятиэтажные дома. Специалисты уже приступили к монтажу блочной системы – технология позволяет значительно ускорить процесс строительства. Первые здания введут в эксплуатацию уже в ноябре.

Егор Киселёв, ТВ Центр.

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