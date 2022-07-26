Герой России Балдан Цыдыпов в неравном бою спас 150 сослуживцев

Он перенес 14 операций и намерен вернуться в армию

Наши военнослужащие выполняют боевые задачи, ежедневно проявляя мужество и профессионализм. О новых героях спецоперации рассказали в Минобороны.

Зенитный расчёт старшего лейтенанта Максима Томилова, обеспечивая прикрытие наших военных, сбил три оперативно-тактических ракеты "Точка-У", а также два беспилотника, которые вели корректировку вражеского огня.

Сергей Зайцев вместе с подчинёнными прикрывал российскую колонну снабжения. Во время внезапного нападения врага, младший сержант прицельным огнём уничтожил группу националистов, а после взял на буксир повреждённую машину с боезапасом и доставил до пункта назначения.

Группа Ивана Алимасова обезвредила около сотни взрывных устройств на одном из стратегически важных объектов. Профессионализм сержанта сохранил жизни многим нашим бойцам. После обстрелов с применением артиллерии и беспилотников он находит и уничтожает неразорвавшиеся снаряды.

А в Бурятии устроили торжественную встречу Герою России Балдану Цыдыпову. В конце марта он, рискуя жизнью, спас 150 сослуживцев, которые попали под обстрел ВСУ. Несмотря на тяжёлые ранения, продолжил бой с противником. Перенёс 14 операций и собирается вернуться на службу. Командиру взвода Балдану Цыдыпову всего 23, года, а он уже спас жизни более 150-ти сослуживцев. В конце марта со своим мотострелковым батальоном попал в засаду. И принял весь удар на себя.

Это произошло в Киевском районе. Молодой командир замыкал колонну на БМП, когда мотострелки оказались под массированным артиллерийским обстрелом. Его машину подбили. Пятеро сослуживцев погибли сразу. Офицер оказался контужен, но принял бой, передает "ТВ Центр".

"Я развернул свою боевую машину с наводчиком своим, дали отпор вооруженным силам Украины. Тем самым дали возможность главным силам отойти на безопасное расстояние", - рассказал Цыдыпов.

Разворачивая башню БМП, Балдан одновременно бил из пушки и пулемета, уничтожая бронетехнику неприятеля. Когда боекомплект закончился, прикладом выбил заклинивший люк машины, вытащил из неё двух раненых бойцов. Оказал им медицинскую помощь и продолжил прикрывать отход основных сил. Противник опешил от такой смелости.

"С таким командиром не страшно пойти в бой. Командир! Поздравляю тебя с получением звания Героя России. Желаем все тебе скорейшего выздоровления. Всё будет хорошо! Командир, мы с тобой!", - сказал подчиненный Цыдыпова Денис Унагаев.

Старший лейтенант сражался отчаянно. Бой продолжался два часа. О том, что отправился в зону специальной военной операции, родителям не говорил. Знала только сестра.

"В конце, когда он остался один на своем БТРе лежать, подготовил пулю для себя, ну, чтобы не попасться в плен и уже был готов на этот шаг. Уже, говорит, мысленно со всеми попрощался. Попросил прощения", - поделилась сестра героя Ханда Базарова.

Но судьба распорядилась иначе. Балдан уже был без сознания, когда подоспела подмога. С контузией, ожогами и осколочными ранениями на вертолете его эвакуировали в Белоруссию, в гомельский госпиталь.

"Говорят: вот, твой командир двухсотый. Прям в голове не укладывалось. Потом уже говорят: он в госпитале. Всё, прям камень с плеч. Товарищ лейтенант! Желаю вам скорейшего выздоровления, не падать духом. И, запомните, для меня вы всегда будете моим командиром", - сказал подчиненный Цыдыпова Даниил Хлебников.

На малой родине, в Бурятии, Балдана встречали, как и положено встречать героя - с чаем и хадаками - длинными ритуальными шарфами.

"Ваши молитвы дали мне силы восстановиться, перенести 14 операций, вернуться на свою землю", - заявил Цыдыпов.

Балдан с детства мечтал быть военным. Хорошо учился, занимался спортом. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Однокурсники и сослуживцы отмечают его целеустремленность. Вот и сейчас, несмотря на потерю стопы, молодой офицер даже не думает оставлять службу.

"Встану в строй в рядах вооруженных сил. И дальше буду служить России", - сказал он.

Впрочем, от настоящего героя вряд ли можно было ожидать чего-то другого.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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