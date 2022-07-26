"Возвращение в каменный век": британцев возмутили призывы к экономии

Жителей Великобритании призывают экономить на отоплении

Цена на газ в Европе этим утром превысила 1950 долларов за кубометр. Резкий скачок связан с заявлением "Газпрома" о плановом ремонте ещё одной турбины "Северного потока". В Старом Свете - уже панические настроения. Так называемый план сокращения потребления газа в ЕС фактически согласован. Но власти придумывают, на чём ещё сэкономить.

Это утро началось для жителей Берлина с неприятной новости: скоро в столице закроют все бассейны. Купайтесь в озёрах - советуют озадаченным горожанам чиновники. Трубопроводы и газовые турбины, кажется, скоро будут сниться немцам в кошмарах. Цена на топливо вновь подскочила и подобралась вплотную к двум тысячам долларов за кубометр. Энергетический рынок Германии близок к военному положению, пишет пресса. А это значит, скоро страну ждут новые нелепые правила энергосбережения, которые с таким энтузиазмом штампуют власти. Наверняка что-то в духе уже имеющегося - "мыться частями, реже и быстрее".

"Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, например, больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении. Мы лишимся части производственных цепочек в нашей стране и Европе в целом. Я разделяю опасения по этому поводу. Важно всеми избежать такого сценария. Поэтому потребление газа в Германии нужно сократить на 15-20 процентов", - говорит вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

В санкционном угаре и попытках побольнее ударить Москву, евробюрократы забыли о прозаических вещах, например, о том, что оборудование иногда требует ремонта. И вот уже вторая турбина "Северного потока" временно приостанавливает работу. Первую никак не могут вернуть на место из-за антироссийских ограничений. Теперь прокачка снизится до тридцати трёх миллионов кубометров в сутки.

Министры энергетики ЕС экстренно собираются сегодня в Брюсселе. Будут обсуждать план по сокращению потребления газа на 15 процентов. Он, по сути, уже согласован. Экономия, как заявлено, вначале будет добровольной, а упрямцев, если нужно, заставят. Такая свобода по-европейски вызвала раскол внутри сообщества. В Венгрии и так действует чрезвычайное положение в сфере энергетики. Куда дальше, возмущаются в Будапеште.

"Каждому надо на 15 процентов меньше потреблять газа. Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам? Меньше жечь света, топить и готовить? Как это вообще будет происходить? То есть мы снова столкнемся с акцией исключительно коммуникативного значения, осуществить которую практически невозможно", - заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

К лагерю традиционных противников Брюсселя в этот раз присоединилась Франция. Против также Польша, Испания, Португалия и Греция. К хору несогласных примкнули и бывшие члены сообщества - британцы. Предложения правительства по экономии энергии называют возвращением в каменный век.

"Основные потребности человека - еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги. Абсолютно ужасно, что мне придётся сидеть зимой в холодном доме, потому что я не могу позволить себе его отапливать. В это невозможно поверить", - приводит слова британца газета Daily Mail.

На фоне мрачных газетных прогнозов среди европейцев начинается паника. И всё чаще закрадывается мысль: с санкциями что-то не то.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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