Лечатся европейские политики поставками оружия Украине

Евросоюз намеревался строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Европа решила "порвать российскую экономику в клочья", лишив ее денег от экспорта энергоносителей, ввела тотальные санкции на все, что горит. Но теперь спохватилась – так как страдают не русские, а граждане Евросоюза, европейская промышленность и сельское хозяйство, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму… Ну-ну. Скоро придут холода", - написал Медведев в Telegram.

По словам замглавы Совбеза, европейцы вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Нынешнюю политику Европы на российском направлении Медведев назвал отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости.

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