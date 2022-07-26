Турция допустила возобновление переговоров Москвы и Киева благодаря зерновой сделке

Соглашение подписали в Стамбуле

Подписанные в Стамбуле соглашения по экспорту зерна с Украины могут создать основу для возобновления переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию украинского кризиса. Такое мнение во вторник, 26 июля, высказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Чиновник напомнил, что после введения западными государствами санкци против России "она в ответ начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения". Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине, заявил Калын.

Представитель официальной Анкары призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров, отметив, что "зерновое соглашение может создать основу для возобновления переговоров о прекращении огня, обмена пленными и, возможно, в итоге создания основы доверия для заключения мирного соглашения".

Калын подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной несет вред не только этим государствам, ситуация негативно отражается на глобальном продовольственном и энергетическом рынках, сообщает ТАСС.

Ранее в ООН рассказали, что все стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность ее исполнению. Турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле, добавил он. Первые поставки могут начаться в ближайшие дни.

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