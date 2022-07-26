Минпромторг отверг риск проблем с тестированием на ВИЧ в России

Связывать это с поставками импортных тестов некорректно

Зарубежные производители медицинских изделий подтверждают продолжение поставок продукции в Россию. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в российском Министерстве промышленности и торговли.

Это относится и к тест-системам на выявление ВИЧ-инфекции, уточнили в ведомстве. Так там прокомментировали сообщения ряда СМИ о зависимости России от иностранных производителей различных тестов на ВИЧ из стран, которые российские власти относят к недружественным.

В Минпромторге выразили мнение, что говорить о невозможности диагностики ВИЧ в России без импортных тестов некорректно, сообщает ТАСС.

Ранее в Минпромторге заверили, что российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами. По информации Росздравнадзора, ни российские, ни иностранные производители указанных медицинских изделий, зарегистрированных на территории России, не заявляли об уходе с российского рынка.

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