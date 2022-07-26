Лесной пожар в США угрожает реликтовым деревьям

Огонь вплотную подобрался к заповеднику Йосемити

Крупный природный пожар бушует в Калифорнии. Огонь распространяется с высокой скоростью. Уже горят жилые дома. Больше трёх тысяч строений под угрозой. Людей срочно эвакуируют. Пламя подбирается и к реликтовым деревьям одного из самых красивых американских заповедников.

Масштаб бедствия виден даже из космоса. Округ Марипоса объявлен зоной чрезвычайного положения. Меньше чем за три дня огонь охватил площадь почти в шесть с половиной тысяч гектаров. Борются со стихией круглосуточно, но пламя уже подбирается к историческому парку Йосемити – он известен своими древними исполинскими секвойями, передает "ТВ Центр".

"Одна из главных дорог в Йосемити сейчас закрыта и недоступна. Но мы не верим, что огонь доберется до парка. Мы верим, что сможем уберечь его от этого", - заявил представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Калифорния Рик Кархат.

Почти шесть тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Власти настаивают, чтобы жители поторопились с отъездом. Огонь распространяется очень быстро. Несколько домов уже сгорели. Уничтожены линии электропередачи - без света остались больше двух с половиной тысяч зданий. Наладить снабжение из-за стены пламени пока не представляется возможным. 17 вертолётов и пожарный самолёт сбрасывают на очаги тонны воды.

"У нас более трёхсот машин и почти три тысячи человек задействованы на этом пожаре. Это и люди на месте, и те, кто мониторит ситуацию", - продолжает Кархат.

Борьбе с огнём мешает жаркая сухая погода. Большинство очагов находятся в труднодоступной горной местности. К некоторым участкам не может подлететь даже вертолёт. О пострадавших сведений не поступало. Назвать точную причину пожара пока не могут. Но следователи не исключают поджог или неосторожное обращение с огнём.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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