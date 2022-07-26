Московские коммунальщики устранили подтопления после непогоды

Воду откачивали из тоннелей и пешеходных переходов

Сразу в нескольких регионах России сильные ливни стали причиной подтоплений. Накануне в Москве за полтора часа выпало около половины месячной нормы осадков. Коммунальщики оперативно устранили последствия стихии. Во власти непогоды оказалось Поволжье. А Забайкалье накрыл мощный циклон из Китая, реки вышли из берегов.

Вода заливается даже в рыбацкие сапоги. Чтобы не унесло течением, улицы переходят только вброд. Село Дульдурга за ночь превратилось в Забайкальскую Венецию.

Ушли под воду автомобили. Не найти огороды, сады можно определить только по кронам деревьев. Всего за сутки ливень, который обрушился на юг региона, принёс более 50% среднегодовой нормы осадков. У многодетной семьи Леонтьевых затопило и дом, и скотный двор.

"Детей бедных жалко. У нас даже питьевой воды нет. Колодец полный, мы оттуда уже не берём. Накачать со станции не можем, света нет", - пожаловалась мать Александра Леонтьева.

В семье воспитываются 6 родных и 18 приёмных детей. В растерянности люди не знают, за что хвататься. Урожая в этом году тоже не будет. На базе спортивного центра местная администрация организовала пункт временного размещения.

"20 койко-мест. С запасом сделали. Всякое бывает. Чтобы нам лишних движений не делать, просто людей привезти и расселить здесь", - сообщил глава поселения Дульдурга Владимир Чимит-Цыренов.

Осложняется и паводковая обстановка. В верховьях реки Читы уровень воды поднялся до критической отметки. В районе поселка Атамановка местные жители не могут подъехать к своим домам. Во всех напастях виноват циклон, который пришёл с территории Китая. Шквалистый ветер повалил деревья, передает "ТВ Центр".

Во власти непогоды оказалась практически и вся территория Поволжья. Грязевые потоки в Вольском городском парке затопили газоны и фонтан. Посетители пережидали дождь, стоя по колено в воде. Ливневая канализация не справляется, машины глохнут прямо во время движения. А тут ещё и град.

В Москве коммунальные службы тоже всю ночь устраняли последствия стихии. Накануне в нескольких районах столицы за полтора часа выпала почти половина месячной нормы осадков. Воду откачивали из тоннелей и пешеходных переходов. Справились оперативно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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