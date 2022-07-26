Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Маргариты Курносовой

У девочки врожденный порок сердца - множественные дефекты межпредсердной перегородки

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Маргариты Курносовой. У девочки врожденный порок сердца - множественные дефекты межпредсердной перегородки. Из-за сложной анатомии провести малотравматичную операцию оказалось невозможно, а операцию на открытом сердце Рита может просто не перенести. Итальянские врачи согласились помочь и провести сложное, практически ювелирное, вмешательство. Но стоит лечение больше миллиона рублей. Родителям девочки просто негде взять такую сумму.

Помочь может каждый из нас. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Цветными фломастерами она рисует свое яркое будущее, в котором нет страшных диагнозов, боли и маминых слез. О том, что у Маргариты врожденный порок сердца, родители узнали еще до ее рождения.

"Это уже 33-я неделя, у меня огромный живот... Это уже любимый ребенок. Доктор мне начинает говорить, что ребенок умрет после рождения. Через день, либо три", - рассказывает мама Маргариты Ольга Курносова.

Вопреки всем страшным приговорам Рита выжила. Жизнерадостная и веселая… Девочка развивалась, как обычный ребенок, но врожденный дефект обострялся: множественные дефекты межпредсердной перегородки никуда не исчезли. Эти маленькие отверстия становились все больше.

На снимках УЗИ видно, что одно из отверстий в сердце находится очень близко к полой вене и возможность закрыть его эндоваскулярным методом может привести к повреждению жизненно важной артерии. Единственным выходом была операция на открытом сердце. Маргарите предстояла длительная реабилитация, возможные инфекции и осложнения. Весь этот ад выносит не каждый взрослый, а здесь ребенок... Но появилась надежда провести операцию эндоваскулярым методом. Врачи из Италии согласились на малотравматичную операцию: через небольшие проколы поставить "заплатку" на сердце ребенка - специальный протез.

"В течение года он сживается с тканью и будет просто обычный здоровый человек без каких-либо дефектов и запретов, которым в данный момент Маргарита подвержена", - говорит мама девочки.

Если провести такую операцию сейчас, то в будущем девочка может перерасти свой диагноз. А это шанс на полное выздоровление.

"Вот она бежит, а я думаю: а можно ей бежать, можно ли ей велосипед? То есть у нас получается, что из-за отверстий кровоснабжение... Происходит сброс крови, из-за этого работает правое предсердие больше и со временем оно начнет увеличиваться," – говорит мама.

Это - смертельная опасность. И времени ждать просто нет. За 9 лет у мамы словно не осталось сил: бесконечные обследования, неутешительные прогнозы, но маленькая Рита всегда находит нужные слова поддержки.

"Она поддерживает меня, так не должно быть, я должна быть сильной, а у нас получается наоборот - она поддерживает меня. Она у нас такой прям камень", - говорит мама.

Каменная только вера в выздоровление. Маргарита надеется, что впереди ее ждет только светлое будущее.

"Я очень хочу красиво научиться рисовать людей, потому что я в будущем хочу стать портретистом. Я всех люблю рисовать... Очень", - говорит Маргарита.

Чтобы маленькая художница смогла жить дальше, ей нужна ваша помощь. Операция в итальянской клинике стоит больше миллиона рублей. И обычной семье из Омска просто негде взять такие деньги. Маргарита все понимает, но очень верит в добрых людей. Верит, что ее спасут...

"Я очень сильно надеюсь, что все будет хорошо..." – говорит Маргарита.

Помощь Маргарите нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Маргариты Курносовой, программа 1450

Елена Сахно, Илья Дроздов, Никита Войнов, "ТВ Центр".

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