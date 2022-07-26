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Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК

11:31
  • вторник
  • 26 июля 2022

Протяженность моста составит 100 м

Мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок преобразит подмостовое пространство Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, а также повысит связность районов Свиблово и Ростокинский. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования.

Пока берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и тем более не годится для занятий спортом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, поставлена задача сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города.

Вдоль реки Яузы проложат велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Там появятся велопарковки и понятная навигация. Воплощение решений разработчика проекта, Института Генплана Москвы, позволит создать единую структуру парковых пространств, в которую войдут парк "Свибловские пруды", Леоновская роща, парк "Сад будущего".

Ранее сообщалось о ходе работ по строительству Троицкой линии метро, которая протянется от МЦК и до Новой Москвы. Вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панфёрова, возводят станцию "Вавиловская".

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