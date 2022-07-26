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Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

11:33
  • вторник
  • 26 июля 2022

"Газпром" ранее объявил о новом сокращении поставок по "Северному потоку"

Цена на газ на европейских биржах превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость удерживается на этой отметке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На открытии торговой сессии фьючерсные контракты на поставку газа в августе стоили 1891,4 доллара за тысячу кубометров. Это на полтора процента выше расчетной цены понедельника. Позже цена даже немного снижалась, однако затем темпы роста ускорились. В настоящее время цены удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.

Днем ранее "Газпром" объявил об очередном сокращении поставок газа в Европу по "Северному потоку" - до 33% от номинальной мощности. Объясняется это задержкой с возвращением из ремонта газоперекачивающих турбин.

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