Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

"Газпром" ранее объявил о новом сокращении поставок по "Северному потоку"

Цена на газ на европейских биржах превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость удерживается на этой отметке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торговой сессии фьючерсные контракты на поставку газа в августе стоили 1891,4 доллара за тысячу кубометров. Это на полтора процента выше расчетной цены понедельника. Позже цена даже немного снижалась, однако затем темпы роста ускорились. В настоящее время цены удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.

Днем ранее "Газпром" объявил об очередном сокращении поставок газа в Европу по "Северному потоку" - до 33% от номинальной мощности. Объясняется это задержкой с возвращением из ремонта газоперекачивающих турбин.

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