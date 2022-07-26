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В Иране сочли слова Байдена о раке подготовкой к отставке

11:54
  • вторник
  • 26 июля 2022

Политик может досрочно сложить полномочия, полагают в Тегеране

Заявление президента США Джо Байдена о диагностированном у него онкологическом заболевании могло быть неслучайным и, вероятно, означает скорую отставку американского лидера. Такое мнение высказали иранские журналисты.
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Как пишет Resalat, это высказывание отнюдь не было непреднамеренной оговоркой. Оно может готовить почву для добровольного ухода Байдена с президентского поста.

Учитывая когнитивные проблемы из-за преклонного возраста и очевидную неспособность руководить страной, что, в свою очередь, сказывается как на рейтинге самого президента, так и Демократической партии, такой ход выглядит весьма логичным, подчеркивается в статье издания.

Журналисты также напомнили о крайне низкой популярности Байдена у американских избирателей — менее 30%, если верить данным соцопросов.

Ранее Джо Байден переполошил интернет заявлением о своем раке. Фраза была сформулирована в настоящем времени, что вызвало оживленное обсуждение в Сети. Однако некоторые предположили, что речь идет об очередной оговорке 79-летнего президента США, который имел в виду свой прежний диагноз — до избрания главой государства.

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