В Иране сочли слова Байдена о раке подготовкой к отставке

Политик может досрочно сложить полномочия, полагают в Тегеране

Заявление президента США Джо Байдена о диагностированном у него онкологическом заболевании могло быть неслучайным и, вероятно, означает скорую отставку американского лидера. Такое мнение высказали иранские журналисты.

Как пишет Resalat, это высказывание отнюдь не было непреднамеренной оговоркой. Оно может готовить почву для добровольного ухода Байдена с президентского поста.

Учитывая когнитивные проблемы из-за преклонного возраста и очевидную неспособность руководить страной, что, в свою очередь, сказывается как на рейтинге самого президента, так и Демократической партии, такой ход выглядит весьма логичным, подчеркивается в статье издания.

Журналисты также напомнили о крайне низкой популярности Байдена у американских избирателей — менее 30%, если верить данным соцопросов.

Ранее Джо Байден переполошил интернет заявлением о своем раке. Фраза была сформулирована в настоящем времени, что вызвало оживленное обсуждение в Сети. Однако некоторые предположили, что речь идет об очередной оговорке 79-летнего президента США, который имел в виду свой прежний диагноз — до избрания главой государства.

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