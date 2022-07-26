В России объявили о полном разрушении отношений с Грецией

Сотрудничество и контакты прекращены

Двусторонние российско-греческие отношения полностью разрушены. Об этом рассказал посол России в Греции Андрей Маслов.

Как отметил дипломат, с греческой стороной "нет никакого сотрудничества, нет контактов".

Буквально за считаные дни "обнулились все наработки, весь богатый массив двухсторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий", цитирует Маслова "Интерфакс".

Ранее российское правительство добавило Грецию в перечень недружественных государств. В Кремле заявили, что это повлечет за собой понижение уровня контактов, ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Также возможны другие последствия для этих стран.

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