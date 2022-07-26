МИД предупредил россиян о рисках поездок в недружественные страны

Наибольшие сложности – с использованием банковских карт

Российских туристов, направляющихся в недружественные страны, предупредили о возможных проблемах. В частности, они должны быть готовы к тому, что не смогут использовать банковские карты, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

"По нашим ощущениям, наибольшие сложности в этой связи возникают с невозможностью воспользоваться российскими банковскими картами", - заявил Волынкин в интервью агентству ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что любой россиянин, планирующий поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден распоряжением правительства, должен осознавать трудности, с которыми он может столкнуться. Волынкин отметил, что число российских туристов, выезжающих за рубеж, значительно сократилось - в первую очередь из-за проблем с получением виз и перелетами.

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