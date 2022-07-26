В Павловском Посаде задержали подозреваемого в двойном убийстве

Мужчина сам явился в полицию

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье.

Трагедия произошла 23 июля в районе Павловского Посада. 53-летний мужчина застрелил двух соседей и скрылся.

Тело одной жертвы обнаружили на дороге недалеко от Аверкиевского лесничества. Второго убитого нашли спустя несколько часов на дачном участке в деревне Власово.

На третий день поисков злоумышленник сам явился в отделение полиции. Им оказался житель деревни Власово, он страдает психическим заболеванием. В настоящее время подозреваемый находится на допросе, передает телеканал "360".

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