Украинский дрон атаковал погранпункт в Брянской области

Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки украинского дрона на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, есть пострадавшие.

"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал Богомаз в Telegram.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы в ближайшую больницу. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности из-за регулярных ударов по приграничным территориям со стороны Украины.

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