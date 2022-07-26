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Бывшего канцлера Германии Шредера заметили в Москве

12:30
  • вторник
  • 26 июля 2022

Политик поселился рядом с офисом "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву.
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Как сообщает РИА Новости, Шредера обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV. Политик поселился близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть". На вопрос журналиста о том, является ли эта близость случайной, бывший канцлер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".

Официально сообщается, что экс-глава правительства приехал в российскую столицу ради отпуска, однако в соцсетях разгорелись нешуточные дискуссии на счет целей визита. Пользователи предположили, что Шредер приехал по просьбе действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Шредер отказался войти в совет директоров "Газпрома" и покинул совет директоров компании "Роснефть". Решение связано с давлением на политика после начала специальной военной операции на Украине.

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