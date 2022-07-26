Tetra Pak определилась с будущим своего российского бизнеса

Его передадут под местное управление

Шведский изготовитель упаковки Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе компании.

Как заявили представители компании, продолжать работу в России невозможно "в результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок".

Tetra Pak продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков, цитирует заявление компании РБК.

В мае компания Теtra Pak опровергала слухи об уходе из России и заявляла, что продолжает работать на российском рынке. В частности, производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли осуществлялись по-прежнему.

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