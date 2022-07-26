Киев пообещал за восемь месяцев "изъять" российские активы на Западе

Больше всего Украину интересуют золотовалютные резервы России

Украина считает изъятие золотовалютных резервов России самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе российских активов, его можно осуществить за семь-восемь месяцев. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал украинский министр юстиции Денис Малюська.

По утверждению главы Минюста Украины, за счет таких действий Киев мог бы получить сотни миллиардов долларов, поэтому золотовалютные резервы РФ — "это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости".

Однако для этого необходимо согласие Запада на "инновационные механизмы", которые предлагает Киев: нужно, чтобы страна, где российские средства находятся, заключила международный договор, который с таких активов снимет иммунитет, а страна затем согласится на передачу этих средств в специальный фонд для Украины, цитирует Малюську ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внесет поправки в санкции в отношении России. Благодаря этому страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка" и банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" и банка "Россия". Сделать это можно будет "для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".

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