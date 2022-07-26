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Киев пообещал за восемь месяцев "изъять" российские активы на Западе

12:59
  • вторник
  • 26 июля 2022

Больше всего Украину интересуют золотовалютные резервы России

Украина считает изъятие золотовалютных резервов России самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе российских активов, его можно осуществить за семь-восемь месяцев. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал украинский министр юстиции Денис Малюська.
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По утверждению главы Минюста Украины, за счет таких действий Киев мог бы получить сотни миллиардов долларов, поэтому золотовалютные резервы РФ — "это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости".

Однако для этого необходимо согласие Запада на "инновационные механизмы", которые предлагает Киев: нужно, чтобы страна, где российские средства находятся, заключила международный договор, который с таких активов снимет иммунитет, а страна затем согласится на передачу этих средств в специальный фонд для Украины, цитирует Малюську ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внесет поправки в санкции в отношении России. Благодаря этому страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка" и банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" и банка "Россия". Сделать это можно будет "для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".

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