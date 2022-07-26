Россия ударила по подразделениям "Иностранного легиона" в ДНР

Уничтожены свыше 40 наемников, большинство из них - поляки

Вооруженные силы России нанесли удары по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удары нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Константиновка.

"Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", - сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме того, ВКС России в районе Николаева ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.

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