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Подразделения ВСУ в Донбассе лишились профессиональных военных

12:50
  • вторник
  • 26 июля 2022

Большинство из них погибли или в плену

Подразделения Вооруженных сил Украины, действующие в Донецкой народной республике, остались без профессиональных военных.  Большинство из них погибли или в плену, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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"Они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк", — сообщил замминистра в эфире "Соловьев Live". По его словам, немало пленных выражают желание воевать в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Безсонов также высказал мнение, что союзным войскам следует установить контроль над всей территорией Украины. В таком случае военные США не смогут использовать украинские населенные пункты в качестве плацдарма для удара по республикам американскими ракетами HIMARS.

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