ВКС России уничтожили восемь складов боеприпасов ВСУ

Ликвидированы более 70 националистов

Боевая авиация ВКС России за сутки уничтожила восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Ликвидированы более 70 националистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал- лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов", - сказал он.

Этим же ударом, по словам генерала, был уничтожен склад боеприпасов противника. Всего же за сутки ликвидировано восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Кроме того, уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, передает ТВЦ.

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