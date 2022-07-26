"Оранжевый" уровень опасности введен в Москве из-за жары

Температура может подняться до 32 градусов

Повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 26 июля, из-за жаркой погоды. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха в течение дня до 32 градусов. Предупреждение будет действовать до 18:00 мск.

Кроме того, из-за ожидаемой грозы введен "желтый" уровень погодной опасности. В Москве он действует до 20:00, в Московской области — до 21:00, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 26 июля погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В такой ситуации Москву ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня — локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"