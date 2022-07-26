Кабмин расширил перечень соцвыплат на карту "Мир"

Это позволит россиянам получать средства без задержек

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список социальных выплат, которые будут перечисляться на карту "Мир". Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе кабмина.

Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи.

С помощью банковских карт или счетов национальной платежной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудников МВД и другим категориям граждан.

Кроме того, на карты "Мир" будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком "Почетный донор".

Как отметили в пресс-службе федерального правительства, эти меры помогут россиянам получить положенные им выплаты без сбоев и задержек, сообщается на официальном сайте кабмина.

Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в России и в 11 зарубежных странах. С их помощью можно оплатить товары или услуги, снять деньги в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Кроме того, картами "Мир" можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

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