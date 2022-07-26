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Британия ввела санкции против глав регионов России

13:46
  • вторник
  • 26 июля 2022

Теперь им нельзя летать в Соединенное Королевство

Власти Великобритании расширили российский санкционный список, в нем появились новые 42 позиции.

Под санкции попали, в частности, главы граничащих с Украиной регионов: губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Воронежской области Александр Гусев. Всего в списке порядка 30 глав регионов. 

Также в черный список внесены: министр юстиции России Константин Чуйченко, председатель правительства ДНР, британский блогер Грэм Филлипс и другие.

Санкции подразумевают запрет на поездки россиян в Британию и замораживание их активов.

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