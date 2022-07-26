В Кремле пообещали жестко ответить на визовые ограничения Финляндии

Реакция будет крайне негативной

Москва непременно примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам. Антироссийские планы Хельсинки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия на это отреагирует крайне негативно… Конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что крупнейшие финские партии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Однако позже министр по делам ЕС заявил, что принимать подобные решения власти не планируют. Дмитрий Песков, оценивая ситуацию, отметил: в Москве надеются, что до реализации инициативы некоторых финских политиков дело не дойдет.

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