Как идет строительство дублера Люблинской улицы

Проект сложный

Уже в следующем году районы Печатники и Люблино соединит новая вылетая магистраль. Сейчас трассу возводят на юго-востоке столицы. Это одновременно дублёр для Люблинской улицы, Волгоградского проспекта и Андропова. Проект непростой - на пути железная дорога, строящаяся Юго-Восточная хорда и Большая кольцевая линия.

Новая эстакада уже начала "перешагивать" через железную дорогу - это самый сложный участок дублера Люблинской улицы. Над путями предстоит пройти около 200 метров. Это три пролета с общим весом конструкций около трех тысяч тонн.

Строительство сложной эстакады не сказалось на расписании поездов Второго диаметра и Курского направления железной дороги - основной монтаж балок пролетного строения ведется ночью, в короткие технологические окна.

"В ночь нам дают очень мало времени. Мы к этому моменту уже полностью готовы, с секундомером. Начинается железнодорожное окно и у нас остается полтора-два часа, чтобы это дело смонтировать, положить на временную опору, и также быстро уйти, чтобы минута в минуту поезда начали ходить", - рассказывает технический директор службы дорожно-мостового строительства АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" Дмитрий Илькевич.

Самый длинный пролет - 90 метров, поэтому вместо железобетона строители используют металл. Этот материал позволяет покрыть большее расстояние при минимуме опор. Блоки частично собирают на земле, а окончательная сборка происходит уже на высоте.

"До конца года должны перепрыгнуть сложный участок, и перепрыгнуть на ту сторону, где мы навстречу собираем эстакаду, не теряем времени", - говорит Илькевич.

Так совпало, что на этом участке пересекаются сразу три масштабных проекта - под путепроводом возводят участок Юго-Восточной хорды, а рядом - метро "Печатники" Большой кольцевой линии. Строителям приходится согласовывать графики работ. Участки, которые интегрированы в хорду, сдали в первую очередь - уже готовы два съезда. Новая эстакада соединит два больших района - Печатники и Люблино, между которыми из-за железнодорожных путей не было удобного сообщения.

"Для жителей районов Печатники и Люблино этот путепровод жизненно необходим, потому что он соединит два района. В настоящее время из одного района в другой приходится попадать по длинной объездной дороге через Волгоградский проспект, либо через МКАД, либо через маленький тоннель под железной дорогой", - рассказывает заместитель начальника управления подготовки строительства и сдачи объекта службы дорожно-мостового строительства АО "Объединение "Ингеоком" Александр Галкин.

Длина будущей шестиполосной трассы - 15 километров. По сути, это новая вылетная магистраль из центра Москвы от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД – Бесединское шоссе. Дублер даст импульс для развития промзон и разгрузит юго-восток столицы - быстрее поедут Волгоградский проспект, Люблинская улица и Каширское шоссе. А для пеших пассажиров появятся маршруты общественного транспорта.

Наталья Тарасова, Илья Дроздов, Андрей Корнилов, Никита Войнов. "ТВ Центр".

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