Пассажир московского метро избил иностранца за отказ пообщаться с ним

Хулиган задержан

Московская полиция задержала подозреваемого, который избил иностранца в метро. Инцидент произошёл ночью на станции "Цветной бульвар".

Хулиган стал задирать одного из пассажиров, прямо в вагоне поезда. Однако молодой человек на провокации не поддавался и вышел на платформу. Но это не остановило дебошира и он выскочил за ним следом. По дороге начал оскорблять иностранца, а потом и вовсе повалил на пол и нанес ему несколько ударов. На помощь пришли прохожие.

В полиции свои действия задира объяснил тем, что просто хотел пообщаться, но, услышав отказ, разозлился.

"Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали зачинщика конфликта и доставили в отделение полиции. Дознанием возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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