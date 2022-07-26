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Банду фальшивомонетчиков задержали в Люберцах

15:12
  • вторник
  • 26 июля 2022

Обман заметил бдительный продавец

В Люберцах задержана группа фальшивомонетчиков. Купюры печатали прямо в квартире! Да так качественно, что отличить подделку смогли не все магазины.  Сдача от фальшивых купюр и была прибылью злоумышленников. А вот тратили деньги они уже на что угодно: от сладостей до наркотиков.

Решили не зарабатывать, а рисовать, точнее печатать. Свежие купюры не отличить от оригинала. Изготавливали их прямо в квартире в одном из районов Люберец.

Новоиспеченные "финансисты" - трое мужчин и женщина. Работали четко и слажено. Купили краску, специальную пленку и изготовили фальшивые банкноты номиналом в 2 тысячи рублей. Сбывали через теневой интернет. В Москве фальшивомонетчики устраивали закладки и продавали 2 тысячи рублей всего за несколько сотен. Нарисованные деньги тратили и на собственные удовольствия.

— Я пытался отдать их в магазине, купить в магазине цветы за них, ну цветы заказал, пиццу, остальные раздал и выкинул.

— Купила "Киндеры" на нее, вафли и энергетики... Мне дали сдачу с них.

Сдача и была той самой чистой прибылью. Финансовое благополучие сообщников закончилось, когда в магазине заподозрили обман. Бдительный продавец обратился в полицию. Банкноту направили на экспертизу, которая подтвердила, что это подделка. А дальше ниточка потянулась и к самим фальшивомонетчикам.

"Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов и в принадлежащем одному из них гаражном боксе. Обнаружены и изъяты образцы фальшивых денежных средств, контейнеры с красящим веществом, специальные фольгированные ленты и четыре принтера. В настоящее время троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а женщине - запрет определенных действий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Печатала купюры целая группа. Двое участников ранее уже были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, которые покупали за те же самые фальшивки.

- За что Вы задержаны?
- Задержан я за то, что фальшивыми купюрами пытался купить наркотики.
- Вы понимаете, что это преступление?
- Конечно, понимаю!

Осознать придется и всю степень ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фальшивомонетчики теперь будут развивать свои художественные способности в местах не столь отдаленных.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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