В Москве открыли кенотаф первому руководителю городской контрольной палаты

Он появился на территории Новодевичьего монастыря

Сегодня на территории Новодевичьего монастыря открыли памятный знак Борису Черкасову - первому руководителю Московской контрольной палаты.

Кенотаф, или надгробие, установлено недалеко от того места, где, как предполагают, захоронен Борис Иванович Черкасов - статский советник, возглавлявший Московскую контрольную палату более 10 лет. Бескомпромиссность в борьбе со злоупотреблениями в финансовой сфере, профессиональный подход к делу и блестящее образование принесли ему славу незаурядного государственного деятеля.



"Отдавая дань памяти его, вспоминая историю палаты, мы тоже черпаем силы, соизмеряем с их идеалами, которые они заложили, теми традициями, которые они заложили", - говорит председатель контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских.

"Высокий профессионализм, бескомпромиссность, когда речь идет о том, как подсчитать. Есть совершенные, как мы говорим, стандарты, методы. Это уже наш современный язык - когда мы обращаем внимание на правила, которые регулируют профессиональную деятельность", - говорит директор департамента международного и регионального сотрудничества аппарата Счетной палаты Российской Федерации Тимур Махмутов.

"Борис Черкасов - фантастический человек, исключительной честности, порядочности, бескомпромиссности, высочайший профессионал, экономист, человек, который создавал систему государственного контроля в стране", - считает зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.



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