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"Сатирикон" завершает сезон трагическим балаганом

15:21
  • вторник
  • 26 июля 2022

В театре премьера - постановка по пьесе Островского "Гроза"

В "Сатириконе" - премьера: Константин Райкин завершает сезон трагическим балаганом по пьесе Островского "Гроза". К хрестоматийному тексту отнеслись бережно. Но классическую подачу, знакомую со школьной скамьи, отвергли. Эксперименты с пространством и временем, много музыки и танцев, и текст, которому почти полтора века, зазвучал по-новому!

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной (см. видео).

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Показ спектакля "Гроза"
Показ спектакля "Гроза"
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