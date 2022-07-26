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Россиянам напомнили о необходимости масок при наличии показаний

14:03
  • вторник
  • 26 июля 2022

Средства защиты нужны особо уязвимым категориям граждан

Рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняются в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве подчеркнули, что это касается также использования антисептических средств.

Кроме того, в силе остается рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью каждые шесть месяцев, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минздраве рассказали, что повторную вакцинацию следует пройти в связи с распространением различных подвариантов штамма коронавирусной инфекции "омикрон", в том числе, ВА.2.75 ("кентавр"). При этом "крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом "Спутник V", предпочтительно отличным от использованного в последний раз".

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