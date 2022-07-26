Россия напомнила о готовности "Северного потока-2" удовлетворить нужды Европы

С российской стороны препятствий нет

Трубопровод "Северной поток-2" мог бы удовлетворить потребности Европы в газе, но он не функционирует по политическим причинам. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Газопровод не удалось запустить из-за политических решений европейских властей, напомнил глава МИД России.

При этом Лавров напомнил, что "Северный поток-2" был полностью готов к запуску, однако проект так и не удалось запустить "по сугубо политическим причинам", сообщает ТАСС.

Ранее федеральный вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что энергозависимость Европы от России не должна привести к запуску трубопровода "Северный поток-2", это было бы равносильно поднятию белого флага.

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