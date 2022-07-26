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В Стамбуле начал работу совместный координационный центр

13:58
  • вторник
  • 26 июля 2022

Передовая группа российских экспертов прибудет туда уже сегодня

Министерство обороны России сообщило во вторник, что в Стамбуле приступил к работе совместный координационный центр по продуктовой сделке.

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"В соответствии с положениями Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины начал свою работу совместный координационный центр в Стамбуле", - сообщили в ведомстве.

Передовая группа российских экспертов прибудет в Стамбул уже 26 июля. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода инициативы на этап практической реализации", - добавили в Минобороны.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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