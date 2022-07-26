ВСУ обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

Есть пострадавшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram, что украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Куйбышевском районе.

"По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются", - уточнил глава города.

Также стало известно, что ВСУ ударили по Привокзальной площади в Киевском районе.

Отмечается, что для обстрела Куйбышевского района используются в том числе РСЗО "Град", а также снаряды калибра 152 и 155 миллиметров.

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