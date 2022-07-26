Израиль пригрозил "сильным ударом" по Тегерану из-за ядерной программы

В Тель-Авиве назвали Иран глобальной проблемой

Отсрочить реализацию иранской ядерной программы можно с помощью "сильного удара". Такую возможность допускает министр обороны Израиля Бени Ганц.

"Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания иранского атома", - заявил военный министр в эфире израильского телевидения.

Ранее иранский парламент потребовал гарантий с американской стороны, если США хотят вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном. Как сообщается, Иран и Группа 4+1 уже более 18 месяцев ведут переговоры при косвенном участии Вашингтона о его возможном возвращении к СВПД.

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