ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль пригрозил "сильным ударом" по Тегерану из-за ядерной программы

14:15
  • вторник
  • 26 июля 2022

В Тель-Авиве назвали Иран глобальной проблемой

Отсрочить реализацию иранской ядерной программы можно с помощью "сильного удара". Такую возможность допускает министр обороны Израиля Бени Ганц.

Израиль готов применить силу против Ирана
Израиль пригрозил Асаду ударом по его резиденции

"Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания иранского атома", - заявил военный министр в эфире израильского телевидения.

Ранее иранский парламент потребовал гарантий с американской стороны, если США хотят вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном. Как сообщается, Иран и Группа 4+1 уже более 18 месяцев ведут переговоры при косвенном участии Вашингтона о его возможном возвращении к СВПД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребители ВВС Израиля
Истребители ВВС Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.