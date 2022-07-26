Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Сама украинская сторона в марте предложила вариант договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник в ходе пресс-конференции, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил министр, 29 марта в Стамбуле украинская сторона предложила вариант договора, который Россия поддержала, но после этого Киев перестал выходить на связь по дипломатическим каналам, очевидно, по наставлению Запада.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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