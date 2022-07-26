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Google в России оштрафовали еще на 2 млрд рублей

14:09
  • вторник
  • 26 июля 2022

На этот раз решение вынесла ФАС

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщила пресс-служба регулятора.

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"В феврале 2022 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми", - говорится в сообщении.

Штраф должен быть выплачен в течение двух месяцев с момента вступления документа о его наложении в силу.

Ранее в июле Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 21 миллиард рублей за повторный отказ удалить с видеохостинга YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС России.

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