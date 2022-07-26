Новый глава "Роскосмоса" подтвердил выход России из проекта МКС

Сроки выхода уже обозначены

Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - сказал Борисов.

По его словам, "Роскосмос" к этому времени начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Как уточнил новый руководитель госкорпорации, будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

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