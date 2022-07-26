Принц Гарри завершил работу над скандальными мемуарами

Положительный герой в книге – только бабушка Елизавета II

Скандальная книга мемуаров британского принца Гарри поступит в продажу к Рождеству. Герцог Сассекский завершил работу над текстом, пройдены все юридические процедуры, сообщает Daily Mail со ссылкой на издательство Penguin Random House.

Книгу называют скандальной из-за ожидающегося разоблачения королевской семьи. Принц работал над мемуарами в соавторстве с журналистом и литератором Джоном Мерингером. Содержание мемуаров не разглашается, известно лишь, что в положительном свете представлена только бабушка герцога Сассекского, королева Елизавета II.

Книгу решили выпустить в продажу в конце 2022 года. Предполагают, что благодарные читатели будут покупать ее в качестве подарка своим близким и друзьям ко Дню Благодарения и Рождеству.

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