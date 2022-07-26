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Два человека погибли при взрыве в гаражах в Сергиевом Посаде

14:43
  • вторник
  • 26 июля 2022

На месте работают спасатели

В подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв в гаражном кооперативе.
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Инцидент произошел днем 26 июля в ГК "Восточный" на улице Железнодорожная. Как сообщили РИА Новости представители экстренных служб, погибли два человека, разрушены три бокса на площади порядка 60 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь telegram-каналы пишут о трех погибших. Сейчас спасатели ждут кран, с помощью которого можно будет поднять плиту.

Личности и причины взрыва устанавливаются. Региональная прокуратура начала проверку.

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