ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Человек погиб при взрыве в Брянской области

14:53
  • вторник
  • 26 июля 2022

Атака была совершена со стороны Украины

Один пострадавший во время атаки со стороны Украины в Севском районе Брянской области скончался. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области написал в своем Telegram, что при атаке со стороны украинских позиций взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".

Одного из получивших при этом ранения не удалось спасти, рассказал Богомаз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.