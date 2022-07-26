Человек погиб при взрыве в Брянской области

Атака была совершена со стороны Украины

Один пострадавший во время атаки со стороны Украины в Севском районе Брянской области скончался. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области написал в своем Telegram, что при атаке со стороны украинских позиций взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".

Одного из получивших при этом ранения не удалось спасти, рассказал Богомаз.

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