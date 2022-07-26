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Запад не может прояснить статус турбины Siemens

14:43
  • вторник
  • 26 июля 2022

Изначально Канада вообще отказалась ее возвращать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока".

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"Сейчас, вот, раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде", - сказал глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА "Новости".

В настоящее время из-за несвоевременного возврата турбины "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Со среды будет остановлена еще одна турбина, прокачка сократится до одной пятой от общей мощности.

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