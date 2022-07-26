Запад не может прояснить статус турбины Siemens

Изначально Канада вообще отказалась ее возвращать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока".

"Сейчас, вот, раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде", - сказал глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА "Новости".

В настоящее время из-за несвоевременного возврата турбины "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Со среды будет остановлена еще одна турбина, прокачка сократится до одной пятой от общей мощности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"